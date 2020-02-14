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غضب في فرنسا بعد تسريب فيديو إباحي لمرشح عمدة باريس

03:15 م الجمعة 14 فبراير 2020
غضب في فرنسا بعد تسريب فيديو إباحي لمرشح عمدة باريس

بنيامين جريفو

باريس- (د ب أ):

أبدى السياسيون في فرنسا ردود فعل غاضبة بعد انسحاب مرشح الرئيس إيمانويل ماكرون لمنصب عمدة باريس من السباق الانتخابي وذلك على خلفية تسريب مقطع فيديو إباحي.

وقالت العمدة المنتهية ولايتها آن هيدالجو، المنافس الرئيسي للمرشح السابق بنيامين جريفو، في تصريحات للصحفيين "من الواضح أن هذا لا يستحق النقاش الديمقراطي الذي يمكن أن نجريه."

من جانبه، نشر جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف وأحد أشرس المعارضين للرئيس ماكرون، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:" نشر صور حميمية لتدمير خصم هو أمر شائن... يتحتم علينا رفض هذا التدمير القائم على التلصص للحياة السياسية في البلاد".

كما أعرب التجمع الوطني اليميني المتطرف- المعروف سابقا باسم الجبهة الوطنية – عن استيائه من الأمر، حيث قال سيباستيان تشينو، أحد ممثلي التجمع في الجمعية الوطنية الفرنسية في تصريحات لشبكة "بي إف إم تي في" التلفزيونية، إنه يجب أن يكون هناك تمييز "لا لبس فيه" بين الحياة الخاصة والعامة: "نحن لسنا في الولايات المتحدة".

بنيامين جريفو، إيمانويل ماكرون فرنسا باريس

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