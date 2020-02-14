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عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليمن عام 2019 أعلى من أوروبا

03:08 م الجمعة 14 فبراير 2020
عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليمن عام 2019 أعلى من أوروبا

المهاجرين

جنيف- (د ب أ):

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة أن عدد المهاجرين من شرق أفريقيا، الذين قاموا برحلة محفوفة بالمخاطر، عبر البحر إلى اليمن التي تمزقها الصراعات العام الماضي، أعلى من عدد المهاجرين الذين سافروا عبر البحر المتوسط للوصول إلى جنوب أوروبا.

وقالت المنظمة إن 138 ألف شخص أبحروا من القرن الأفريقي إلى اليمن في عام 2019، أكثر من 90 بالمئة منهم من إثيوبيا.

وبينما توفي 60 شخصا في الرحلة، معظمهم وصل إلى السعودية، المجاورة لليمن، بحثا عن فرص اقتصادية.

وعبر 110 ألف شخص فقط البحر المتوسط العام الماضي.

وذكر متحدث باسم المنظمة أن الأشخاص الذين وصلوا إلى السعودية يعيشون في وضع قانوني محفوف بالمخاطر نظرا لأن المملكة لديها قوانين صارمة ضد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.

غير أنه رحب باتفاق تم إبرامه العام الماضي بين السعودية وإثيوبيا، سمح لـ100 ألف إثيوبي بالسفر إلى الدولة الخليجية الغنية بتأشيرات عمل.

المهاجرين أوروبا اليمن المنظمة الدولية للهجرة

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