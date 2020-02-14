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مقتل 4 ضباط إيرانيين و3 من القوات السورية بقصف إسرائيلي على دمشق

09:57 ص الجمعة 14 فبراير 2020
مقتل 4 ضباط إيرانيين و3 من القوات السورية بقصف إسرائيلي على دمشق

قصف إسرائيلي

دمشق- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 4 ضباط إيرانيين و 3 من عناصر القوات السورية الحكومية ، بينهم ضابطان على الأقل، في قصف إسرائيل استهدف منطقة مطار دمشق قبيل منتصف ليل أمس الخميس .

وجرى الاستهداف بعد وصول طائرة شحن لم يعلم بعد فيما إذا كانت وصلت من إيران أو من منطقة أخرى داخل الأراضي السورية.

وكان المرصد، الذي يتخذ العاصمة البريطانية لندن مقرًا له، قد رصد في السادس من الشهر الجاري، قصفا إسرائيليا لمواقع القوات السورية الحكومية والمليشيات الموالية لإيران في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط الكسوة، واللواء 75 في محيط المقيلبية غرب دمشق، ومواقع في منطقة جسر بغداد على طريق دمشق - حمص، والمطار الزراعي جنوب ازرع في محافظة درعا، قتل خلاله 23 شخصاً، هم: 15 من المليشيات الموالية لإيران بينهم 5 سوريين والبقية من جنسيات أجنبية من ضمنهم 3 إيرانيين على الأقل ممن قتلوا بالقصف الإسرائيلي على مواقع لهم بمحيط دمشق ودرعا، و8 من قوات النظام بينهم ضابط جراء القصف على مواقع تحوي بطاريات دفاع جوي بمحيط دمشق.

قصف إسرائيلي دمشق مقتل ضباط إيرانيين المرصد السوري لحقوق الإنسان

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