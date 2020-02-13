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الجيش العراقي ينهي المرحلة الأولى من عملية تستهدف داعش قرب الحدود السورية

10:48 م الخميس 13 فبراير 2020
الجيش العراقي ينهي المرحلة الأولى من عملية تستهدف داعش قرب الحدود السورية

الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله

بغداد - (د ب ا )

أعلن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله نائب قائد العمليات المشتركة مساء اليوم الخميس، انتهاء المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق لتفتيش الشريط الحدودي بين العراق وكل من سورية والأردن من عناصر تنظيم داعش التي كانت قد انطلقت الأربعاء الماضي.

وقال يار الله في بيان صحفي إن المرحلة الأولى من "عملية تفتيش وتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية - الأردنية، والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الفرات الأوسط، وعمليات بغداد للقضاء على بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار من خلال خمس محاور، قد انتهت".

وأوضح أن العملية جاءت بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش، ولأول مرة تشترك قيادة الدفاع الجوي بفتح بطاريات الصواريخ المتطورة في منطقة العمليات لحماية الأجواء العراقية، وحققت نتائج كبيرة من خلال اعتقال متهمين اثنين وتدمير أوكار وعبوات ناسفة وهاونات وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة قناصة".

عبد الأمير رشيد يار الله بغداد الجيش العراقي داعش

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