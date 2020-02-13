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أردوغان يبدأ اليوم زيارة لباكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي

10:25 ص الخميس 13 فبراير 2020
أردوغان يبدأ اليوم زيارة لباكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي

أردوغان

أنقرة- (د ب أ):

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس زيارة إلى باكستان للمشاركة في أعمال مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة، التي تستمر ليومين، على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات مختلفة من شأنها الإسهام في تعزيز الإطار القانوني للعلاقات الثنائية.

وكانت وكالة "الأناضول" التركية نقلت عن سفير تركيا لدى إسلام أباد إحسان مصطفى يورداقول القول إن المباحثات التي سيجريها أروغان في باكستان ستتطرق إلى العديد من الملفات والقضايا، أبرزها التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين.

وأفاد السفير بأن الزيارة ستشهد أيضا توقيع وثيقة الإطار الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، والتي ستحدد خارطة طريق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

أردوغان باكستان تركيا

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