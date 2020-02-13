اليابان: تفشي كورونا لن يؤثر على مواعيد دورة الألعاب الأولمبية

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الخميس أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين لن يؤثر على مواعيد دورة الألعاب الأولمبية لهذا الصيف.

وقال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2020: "نود أن نؤكد مجددا أننا لا ننظر في إلغاء وتأجيل ألعاب طوكيو بسبب فيروس كورونا".

وأضاف موري في مستهل اجتماع مع أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية: "سوف ننسق مع الحكومة وسنتعامل (مع الوضع) بشكل هادئ".

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو، توشيرو موتو، عبر عن قلقه الأسبوع الماضي بشأن تأثير مرض "كوفيد – 19" الذي يسببه الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1310 حالات على الأقل.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 14840حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، بينها حالات تم تشخيصها سريريا بعد مراجعة أسلوب التشخيص، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس.