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وزارة الدفاع الكويتية تعلق استلام صفقة مروحيات "كاراكال" الفرنسية

11:36 م الأربعاء 12 فبراير 2020
وزارة الدفاع الكويتية تعلق استلام صفقة مروحيات "كاراكال" الفرنسية

علم الكويت

الكويت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، تعليق استلام صفقة مروحيات "كاراكال" التي تعاقدت عليها مع الشركة الفرنسية المصنعة لهذا الطراز.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أنه "تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لبحث موضوع الخلل الفني في هذه الطائرات، وانتظار نتائج فحصها".

وقالت وزارة الدفاع عبر حسابها على تويتر في توضيح منها حول ما تقدم به بعض النواب بمجلس الأمة من تساؤلات واستفسارات حول وجود الخلل الفني بمروحيات (الكاراكال) وما تعرضت له طائرتان من هذا النوع قبل تسلمهما رسميا من الشركة المصنعة، إن اللجنة المشكلة ستعمل على ضمان وصول جميع الطائرات سالمةً إلى أرض الوطن ودون وجود أي خلل فني فيها.

وأكدت الوزارة تعليق استلامها لتلك الطائرات في الوقت الراهن إلى حين انتظار نتائج فحص اللجنة المشكلة واستلام تقارير الشركة المصنعة لها بشأن الخلل الذي تعرضت له بعض تلك الطائرات.

كانت دولة الكويت وقعت في أغسطس 2016، عقدا مع مجموعة "إيرباص" الفرنسية، لشراء 30 مروحية من نوع "كاراكال" بقيمة 1ر1 مليار دولار أمريكي.

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