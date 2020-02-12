ترامب يدعو "الشيوخ" بعدم الموافقة على مشروع قانون يقيد ضرباته ضد إيران

(وكالات):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مجلس الشيوخ بعدم التصويت لصالح مشروع قانون يقيد شن عمليات عسكرية ضد إيران.

وقال ترامب، في تغريدات عبر حسابة على تويتر، إن سياسة واشنطن مع طهران صحيحة والوقت غير مناسب لإظهار أي ضعف، وتابع: "شعبنا يؤيد بشدة ضربتنا لقتل قاسم سليماني".

وفي العاشر من يناير الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يمنع ترامب من القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران، بعد أيام من الضربة الأمريكية التي استهدفت قائد ميليشيا "فيلق القدس" الإيرانية قاسم سليماني.

وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تفعيل قانون “سلطات الحرب” بموافقة 224 عضوا مقابل اعتراض 194 عضو، وهو ما يحيل القرار لمجلس الشيوخ.