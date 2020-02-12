أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

الصين: إقالة 8 مسؤولين بسبب عدم كفاءتهم في مكافحة "كورونا"

04:38 م الأربعاء 12 فبراير 2020
الصين: إقالة 8 مسؤولين بسبب عدم كفاءتهم في مكافحة "كورونا"

فيروس كورونا

القاهرة- وكالات:

أقالت السلطات الصينية 8 مسؤولين حكوميين في ولاية انشي ذاتية الحكم بمقاطعة هوبي، بسبب عدم كفاءتهم في السيطرة على فيروس كوورنا الجديد، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الأربعاء.

أُقيل أمينا لجنتين للحزب الشيوعي الصيني على مستوى البلدة من منصبهما، وتم توجيه تحذيرات لـ6 آخرين، حسبما نقلت "شينخوا" عن هيئة فحص الانضباط بالولاية.

وحتى أمس الثلاثاء، سجلت انشي 203 حالات مؤكدة للاصابة بفيروس كورونا الجديد و3 حالات وفاة.

وأودى الفيروس حتى لآن بحياة 1113 شخصا في الصين بجانب شخصين في الفلبين وهونج كونج، وأصاب أكثر من 45 ألفًا في الصين و28 دولة أخرى.

فيروس كوورنا السلطات الصينية الصين

الخبر التالى:

بايدن... من المرشح الأوفر حظاً إلى مرشّح في خطر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ربط الدعم بعدد الأفراد.. الحكومة: 7 حوافز جديدة لتنظيم الأسرة