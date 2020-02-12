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انفجار خطابين مُفخخين في هولندا.. ولا إصابات

11:07 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
انفجار خطابين مُفخخين في هولندا.. ولا إصابات

الشرطة الهولندية

أمستردام- (د ب أ):

انفجرت خطابات يُشتبه في أنها مملوءة بمواد متفجرة، الأربعاء، في شركتين بهولندا.

وقالت الشرطة عبر تويتر إن الواقعتين لم تسفرا عن إصابات.

وحدث الانفجاران صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الهولندية أمستردام، وفي مدينة كيركراده الهولندية المتاخمة للحدود الألمانية بجنوب شرق هولندا.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك صلة بين الانفجارين.

وبحسب البيانات، انفجرت الخطابات في الواقعتين في وحدتي البريد بالشركتين.

ولم يتضح بعد حجم الخسائر المادية الناجمة عن الانفجارين.

وخلال الأسابيع الماضية تم العثور في عدة شركات ومنظمات بهولندا على خطابات مليئة بمواد متفجرة، لكنها لم تصل إلى حد الانفجار.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك صلة بين هذه الوقائع والانفجارين اللذين حدثا اليوم.

وأشارت الشرطة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي دلائل تشير إلى الجناة أو الدافع وراء هذه الجرائم.

انفجار خطابين مُفخخين هولندا انفجار امستردام

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