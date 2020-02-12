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"ناسا" تبحث عن رواد فضاء جدد

06:09 ص الأربعاء 12 فبراير 2020
"ناسا" تبحث عن رواد فضاء جدد

ناسا

واشنطن - (د ب أ):

تبحث إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن رواد جدد لتوسيع فريق استكشاف الفضاء التابع لها.

ودعت الوكالة "جميع الأمريكيين المؤهلين لذلك" لتقديم الطلبات خلال الفترة من 2 إلى 31 مارس ليصبحوا ضمن الفئة القادمة من رواد الفضاء.

وتسعى ناسا، التي يعمل لديها 48 رائد فضاء نشط، إلى توسيع نطاق فريقها لتوفير الطواقم اللازمة للمركبات الفضائية التي تقصد عدة وجهات ودفع عمليات الاستكشاف كجزء من مهام برنامج "أرتميس" وما وراءه.

وتهدف المهمة "أرتميس" إلى جعل رواد الفضاء يهبطون مجددا على القمر بحلول عام 2024، تمهيدا لإرسال رواد فضاء في نهاية المطاف إلى المريخ.

ويتعين على المرشحين لمهام رواد الفضاء أن يكونون مواطنين أمريكيين وحاصلين على درجة الماجيستير في العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات.

ناسا فريق استكشاف الفضاء رواد فضاء

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