عريقات يندد بدعوة سفير إسرائيل في الأمم المتحدة لتغيير النظام في فلسطين

رام الله - (د ب أ):

ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بكلمة داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي ودعوته لتغيير النظام في فلسطين.

وكتب عريقات عبر حسابه على تويتر: "داني دانون ممثل سلطة الاحتلال وبسجل موثق من الجرائم والمخالفات، يستخدم مجلس الأمن ليطلب من دول العالم التنكر للقانون الدولي، ويطالب بوقاحة وبلا خجل بتغيير النظام في فلسطين".

وتابع: "هذه هي عقلية الاستيطان الاستعماري".

وكان دانون اتهم عباس بأنه غير واقعي وقال إن السلام غير ممكن ما دام مستمرا في السلطة.

وأضاف أنه "إن كان (عباس) حقا يريد المفاوضات لكان لم يكن الآن في نيويورك، إنما في القدس قولوا له أن يأتي للتفاوض بدلا من الخطابات هنا".

وكان عباس جدد خلال اجتماع لمجلس الأمن رفضه للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أنها لا يمكن أن تحقق السلام والأمن.

وقال عباس إن الخطة الأمريكية المطروحة احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي، وألغت قرارات الشرعية الدولية "وسنواجه تطبيقها على الأرض".

وأضاف أن "الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية، وألغت قانونية مطالب شعبنا في حقه المشروع في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله في دولته".