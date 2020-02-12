جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

وكالات

أفاد الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنهم رصدوا إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، مما أدى لتفعيل صافرات الإنذار عبر تطبيق الجبهة الداخلية.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في أجواء شرق البريج وسط قطاع غزة.