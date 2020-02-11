بعد منحه الثقة.. مجلس الوزراء اللبناني يعقد أولى جلساته الخميس المقبل

وكالات

يعقد مجلس الوزراء اللبناني الجديد، جلسة عادية بعد غد الخميس، في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، وهي الجلسة الأولى التي تعقد بجدول أعمال بعد حيازة الحكومة الثقة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، ثقة مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت اليوم، بواقع 63 صوتًا من أصل 84 نائبًا حضروا الجلسة، إذ حجب 20 نائبًا الثقة عن الحكومة، في حين امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في ديسمبر الماضي، تكليف حسان دياب، الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011-2014، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.

واشتبكت قوات الأمن اللبنانية مع محتجين في العاصمة بيروت، واستخدمت خراطيم المياه لمواجهتهم بعد أن رشقوها بالحجارة.

وكان المحتجون يسعون إلى منع أعضاء مجلس النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إلى مبنى البرلمان للمشاركة في مناقشة بيان الحكومة، والتصويت على الثقة في التشكيل الجديد الذي قدمه رئيس الوزراء حسان دياب.

ولكن المجلس تمكن من عقد جلسته، التي صوت فيها على الثقة في الحكومة الجديدة. وقدمت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، بيانها، الذي نصت فيه على الحاجة إلى اتخاذ خطوات مؤلمة لعلاج الأزمة الاقتصادية العميقة التي اجتاحت لبنان.

ويرى المتظاهرون أن هذه الحكومة لا تحقق المطالب التي رفعوها منذ أشهر، وطالبوا فيها بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تمامًا عن الأحزاب السياسية التقليدية.