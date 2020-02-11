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الجيش السوري: "إرهابيون مدعومون من تركيا" أسقطوا إحدى مروحياتنا

09:15 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
الجيش السوري: "إرهابيون مدعومون من تركيا" أسقطوا إحدى مروحياتنا

سقوط مروحية - ارشيفية

دمشق - (أ ش أ)

أكد الجيش السوري إسقاط مروحية تابعة لقواته، اليوم /الثلاثاء/، بصاروخ معاد في ريف إدلب الجنوبي، معلنًا عن مقتل الطاقم.

وقال مصدر عسكري سوري - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "أصيبت إحدى حواماتنا العسكرية بصاروخ معاد فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا".

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الجيش السوري تركيا سقوط مروحية التنظيمات الإرهابية

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