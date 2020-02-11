الجيش السوري: "إرهابيون مدعومون من تركيا" أسقطوا إحدى مروحياتنا

دمشق - (أ ش أ)

أكد الجيش السوري إسقاط مروحية تابعة لقواته، اليوم /الثلاثاء/، بصاروخ معاد في ريف إدلب الجنوبي، معلنًا عن مقتل الطاقم.

وقال مصدر عسكري سوري - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "أصيبت إحدى حواماتنا العسكرية بصاروخ معاد فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا".