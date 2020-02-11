الجيش السوري: "إرهابيون مدعومون من تركيا" أسقطوا إحدى مروحياتنا
09:15 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
دمشق - (أ ش أ)
أكد الجيش السوري إسقاط مروحية تابعة لقواته، اليوم /الثلاثاء/، بصاروخ معاد في ريف إدلب الجنوبي، معلنًا عن مقتل الطاقم.
وقال مصدر عسكري سوري - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "أصيبت إحدى حواماتنا العسكرية بصاروخ معاد فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا".
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