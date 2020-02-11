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تعافي طالبة صينية مصابة بـ"كورونا" في روسيا

04:47 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
تعافي طالبة صينية مصابة بـ"كورونا" في روسيا

أرشيفية

(وكالات):

بعد شفائها من فيروس "كورونا" خرجت الفتاة الصينية المصابة بالفيروس من المستشفى في مدينة تيومين الروسية.

وصرحت مديرة قسم الصحة الإقليمية، إينا كوليكوفا، أن جميع الفحوصات المخبرية أثبتت خلو الفتاة من الفيروس، وتعافيها منه تماما. لذلك خرجت من المستشفى، بينما استقبلت خارجه بالزهور والبالونات، بحسب "روسيا اليوم".

في الوقت نفسه ظل الطلاب الذين كانوا معها في الحجر الصحي، على الرغم من أن جميع الاختبارات أظهرت حتى الآن خلوهم من فيروس "كورونا". وسوف يخرجون بعد أن تنتهي فترة حضانة المرض.

وكان حاكم منطقة تيومين، ألكسندر مور، قد صرح في وقت سابق أن هناك حالة واحدة لطالبة صينية تدرس في جامعة تيومين الصناعية، إلا أن طور المرض الذي مرت به الطالبة الصينية كان بسيطا.

من جانبها أعلنت رئيسة هيئة الرقابة الروسية، آنّا بوبوفا، أن الوضع الصحي الوبائي في روسيا لا يزال مستقرا، ولا توجد أسباب لفرض الحجر الصحي الآن. ووفقا لها، فإن الروس الذين تم إجلاؤهم من الصين في حالة جيدة، ولم يتم العثور على فيروس "كورونا" لدى أي منهم.

ووفقا لأحدث البيانات، هناك أكثر من 42 ألف مصاب فعليا بمرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" 2019-nCoV، في الصين. من هؤلاء تعافى 3996 شخصا، وتوفي 1016 مصابا.

فيروس كورونا روسيا مدينة تيومين الروسي

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