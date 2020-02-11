ترامب يتوقع موعد نهاية فيروس كورونا

(وكالات):

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، زوال فيروس كورونا المستجد في أبريل المقبل، مشيدا مجددا بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون لاحتوائه.

وقال ترامب في البيت الأبيض "بحلول أبريل، أو خلال شهر أبريل، فإن الحرارة عموما تقضي على هذا النوع من الفيروس"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتحدث ترامب أمام عمدات الولايات الأمريكية في البيت الأبيض، وقال إنه ناقش قضية الحرارة مع نظيره الصيني شي جين بينج في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي.

وأضاف ترامب شارحا وجهة نظره: "الحرارة تقتل هذا النوع من الفيروسات بشكل عام"، في إشارة إلى تقدير أطلعه عليه الرئيس الصيني خلال الاتصال الهاتفي.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "سيكون ذلك أمرا جيدا".

وفي تصريحات أطلقها في البيت الأبيض، رأى ترامب أن الصين تقوم بـ"عمل جيد" في احتواء الفيروس، رغم أن المرض ينتشر وحصيلة الضحايا بارتفاع.

وقتل الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية 97 شخصا الأحد فقط، وأسفر عن وفاة 910 أشخاص حول العالم منذ ظهوره، وأصيب أكثر من 40 ألف شخص به.