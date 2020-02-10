الجيش اللبناني يتخذ إجراءات أمنية تواكب جلسة برلمانية لمنح الثقة للحكومة

بيروت - (د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني، عن إجراءات أمنية تواكب جلسة مجلس النواب، المخصصة لمناقشة البيان الوزاري، ومنح الحكومة الثقة يومي غد وبعد غد.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني مساء اليوم الاثنين أنه "لمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة يومي 11 و12 فبراير الجاري، اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه".

ودعت قيادة الجيش المواطنين " إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذا للقانون والنظام العام، وحفاظا على الأمن والاستقرار، مؤكدة على دورها في حماية مؤسسات الدولة والاستحقاقات الدستورية، كما على أحقية التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة".

ويعقد المجلس النيابي يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء جلسة نيابية قبل الظهر وبعده لمناقشة البيان الوزاري الذي أعدته حكومة حسان دياب والتصويت على الثقة.

يذكر أن المحتجين المعترضين على حكومة حسان دياب كانوا قد وجهوا دعوات للنزول إلى الشوارع ومنع انعقاد الجلسة النيابية غداً وبعد غد.