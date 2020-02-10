الصحة العالمية: انتشار كورونا خارج الصين "شرارة قد تتحول إلى حريق كبير"

(وكالات):

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين قد يكون "شرارة ستتحول إلى حريق كبير".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في جنيف، إن الفريق الأولي للخبراء المعنيين بتحليل سلالة "كورونا" الجديدة وبقيادة الدكتور، بروس إيلفارد، وصل إلى الصين لبدء عمله وإعداد الأرضية لمجموعة دولية أوسع يتوقع أن تزورها لاحقا.

وذكر غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية رصدت في الأيام الأخيرة حوادث متزايدة ومثيرة للقلق تؤكد استمرار انتشار الفيروس بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، مثلما حصل في فرنسا، معتبرا أن "هذا الأمر قد يكون شرارة تتحول إلى حريق كبير".