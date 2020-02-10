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ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 902

01:13 ص الإثنين 10 فبراير 2020
ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 902

ارتفاع عدد الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا

بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصينية حدوث 2618 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى وفاة 91 حالة بين المصابين مع نهاية التاسع من فبراير الجاري.

وجاء في بيان مفوضية الصحة في هوبي أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا على مستوى البلاد ارتفع إلى 902 على الأقل من بينهم 871 في هوبي وحدها.

وأضاف البيان أن عدد الإصابات المؤكدة في إقليم هوبي وحدة بلغ حتى الأن 29 ألفا و 631 شخصا يتلقى منهم العلاج 22 ألفا و160 شخصا، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

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