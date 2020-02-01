مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

قتل شخصان على الأقل، وأُصيب شخص ثالث في إطلاق للرصاص أثناء تشييع جنازة بولاية فلوريدا الامريكية.

ذكرت ذلك الليلة قناة (روسيا اليوم) الإخبارية في نبأ عاجل، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.