رئيس الحكومة العراقي المكلف: اتعهد بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية

وكالات:

تعهد رئيس الحكومة العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية، وممثلة لجميع الأطياف والثقافات المتنوعة لجميع العراقيين.

وأضاف في كلمة اليوم السبت، أنه سيلتزم بإشراك الكفؤيين في تشكيل الحكومة الجديدة، لافتًا إلى أنه لن يقبل بفرض أي مرشح من القوى السياسية، مؤكدًا أنه ذا ما تعرضت للضغوط فسيعلم الجميع بذلك.

وتابع علاوي "أشير إلى أهمية استمرار التظاهرات السلمية للإصلاح، ومباشرة الدولة للعمل الجاد الإصلاحي".

وأكد أنه سيلتزم بتوفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع تنموية وإحداث نهضة استثنائية، لافتًا إلى إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.

وشدد علاوي على حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنه لا سلطة فوق سلطة القانون.

ونوه بأهمية حماية المتظاهريين السلميين، وإطلاق سراح المتظاهرين الأبرياء، لافتًا إلى التنسيق مع السلطة القضائية، والامتناع عن استخدام الذخيرة الحية، وحظر استخدام الأسلحة الفتاكة.

وكان قد أعلن محمد توفيق علاوي، تكليفه رسميًا كرئيس جديد للحكومة في العراق.

ودعا الصدر، الشعب العراقي إلى التحلي بالصبر والاستمرار في تظاهراتهم السلمية من أجل مستقبل البلاد، مضيفًا أنه في حالة فشل علاوي في تشيل الحكومة فإن التيار الصدري سوف يدعم الشعب العراقي في كافة مطالبه.