موريتانيا : ندعم كافة الجهود لاسترجاع الحقوق الفلسطينية

القاهرة - أ ش أ

أكد السفير الموريتاني لدى مصر، مندوبها الدائم في الجامعة العربية دادي سيدي هيبة، التزام بلاده في دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية، والمساعي الرامية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة.

وأشاد - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد، اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية لبحث خطة السلام الأمريكية - بالمواقف الأصيلة والثابتة للقضية الفلسطينية، التي كانت وستبقى القضية المركزية الأولى للأمة.

وشدد على دعم موريتانيا لكافة الجهود العربية والإقليمية والدولية الرامية لاسترجاع الحقوق الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وفقا للمرجعيات العربية والإقليمية والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن 242، 194، 2334.

وأوضح أن كافة القرارات ذات الصبغة العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية تعد بمثابة الرافعة القوية للموقف العربي.