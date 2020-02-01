مصر تحذر من الأدوار الخارجية التي تقوض فرص الاستقرار في ليبيا

القاهرة- أ ش أ:

حذر نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير حمدى سند لوزا من الأدوار الخارجية الهدامة والتي تقوض فرص الاستقرار في ليبيا ودول الجوار ومنطقة الساحل، وعلى وجه الخصوص ما يتم من نقل للإرهابين والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا.

جاء ذلك في كلمة مصر التى ألقاها لوزا خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، والتي عُقدت بالعاصمة الكونغولية برازافيل.

وذكرت الخارجية، اليوم السبت، أن السفير حمدي سند لوزا استعرض مختلف الجهود المصرية المبذولة في إطار مساندة الأشقاء في ليبيا، بما في ذلك اللقاءات التي استضافتها القاهرة للبرلمانيين وللقيادات الليبية.

وأشار إلى اتصالات مصر مع الدول الرئيسية الفاعلة لضمان شمولية التعاطي مع الأزمة، وعدم اختزالها في مسار محدد مع التذكير بضرورة العمل بالتوازي مع المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية على السواء.

كما رحب نائب الوزير بمقترح الرئيس الكونغولي ديني ساسو نغيسو عقد منتدى جامع في 2020 للمصالحة بين الليبيين، ودعا إلى التدقيق في اختيار المُشاركين فيه، وأن يكون ولاؤهم الأول للدولة الليبية، وليس لأهداف ونوازع ضيقة أو خاصة.