إسبانيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

وكالات

قالت وزارة الصحة الإسبانية، الجمعة إن المركز الوطني للأحياء الدقيقة أكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جزيرة نائية تابعة لجزر الكناري.

وكان المريض ضمن مجموعة من 5 أفراد خضعوا للمتابعة والعزل بعد اكتشاف مخالطتهم لرجل ألماني مصاب بالفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته فى جنيف، عن أنه لا توجد حالة وفاة ناتجة من الإصابة بفيروس الكورونا بين المصابين خارج دولة الصين، مؤكدة على أن الفيروس ينتشر بسرعة وبشكل غير مسبوق مقارنة بغيره من الأوبئة التي ظهرت في السنوات السابقة.