الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر
وكالات:
أعلنت منظمة الصحة العالمية منح موافقتها الطارئة الأولى على لقاح "فايزر-بيونتيك"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وأعلنت عدة دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، ترخيص لقاح فايزر ضد كورونا المستجد.
وكانت شركة فايزر الأمريكية أعلنت أن لقاحها ضد كورونا لديه فعاليه تتخطى 95٪ ضد كورونا.
وأعلنت عدة شركات عالمية إنتاج لقاحات ضد كورونا المستجد، منها "سبوتنيك في" الروسي، وموديرنا الأمريكي، وسينوفارم الصيني، وأسترازينيكا وأكسفورد.
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