وزير الداخلية السوداني يُصدر قرارًا فصل 185 طالبًا من كلية الشرطة

السودان - (أ ش أ)

أصدر ‏وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس، بناء على توصية من قيادة الشرطة، قرارا بفصل 185 طالبًا بالدفعة 70، من التدريب العسكري بكلية علوم الشرطة والقانون.

وذكرت وزارة الداخلية السودانية، في بيان مساء اليوم الاربعاء، أن القرار صدر بناء على مخرجات اجتماع عقد مساء اليوم، بكلية علوم الشرطة والقانون، برئاسة نائب المدير العام المفتش العام لقنوات الشرطة، الفريق شرطة خالد مهدي إبراهيم.

وضم الاجتماع رئيس هيئة الشئون الإدارية الفريق شرطة الصادق علي إبراهيم، وعميد كلية علوم الشرطة والقانون اللواء دكتور محمد الفاتح إدريس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء دكتور عمر عبد الماجد، وإدارة كلية علوم الشرطة والقانون وبعض قياداتها.

وخلص الاجتماع إلى رفع توصية بفصل 185 طالبا من التدريب العسكري بكلية علوم الشرطة والقانون، لمخالفتهم قانون ولوائح وأعراف وتقاليد وإرث وسلوك الشرطة السودانية، ومخالفة لوائح كلية علوم الشرطة والقانون، وقضى القرار بمراجعتهم لجامعة الرباط الوطني لتوفيق أوضاعهم الأكاديمية.

ونص القرار على استمرار الطلاب الأجانب فقط حتى التخرج لوجودهم في الكلية بحكم برتكولات واتفاقيات تعاون تدريبي مع بعض الدول، وعددهم 19 طالبًا.

يذكر أن الدفعة 70 التحقت بكلية الشرطة في يناير من عام 2017، وكان مقررا تخريحها في مارس القادم، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تأخير الدراسة والتدريب لمدة 5 شهور.

ورأت إدارة الكلية إضافة هذه المدة في نهاية الفترة التدريبية، لتتخرج الدفعة في أغسطس القادم، بحكم أنها تشمل برامج أكاديمية وميدانية مهمة، وهو ما أبدت الدفعة اعتراضها عليه، مخالفة بذلك لوائح الكلية.