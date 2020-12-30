قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية
دمشق - (د ب أ):
هز انفجار عنيف مناطق شمال غرب العاصمة السورية دمشق ليل الثلاثاء/ الأربعاء .
وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "العدو الإسرائيلي أطلق صواريخ على منطقة النبي هابيل في مدينة الزبداني قرب الحدود السورية اللبنانية" وإن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لتلك الصواريخ".
وأفادت صفحات تابعة للمعارضة السورية بأن " مواقع تابعة لحزب الله اللبناني تعرضت للقصف في منطقة النبي هابيل وتستخدم مستودعات للصواريخ قبل نقلها من سورية إلى لبنان".
وشنت إسرائيل خلال العام الحالي نحو 27 غارة وقصفا صاروخيا طال عدة محافظات سورية أغلبها تركز في ريف دمشق والقنيطرة.
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