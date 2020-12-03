حاكم دبي: 135 مليون كيلومتر تفصل "مسبار الأمل" عن كوكب المريخ

دبي - (د ب أ):

أعلنت الإمارات أن "مسبار الأمل" الذي أطلقته للوصول الى كوكب المريخ يتبقى له 135 مليون كيلومتر لبلوغ الكوكب.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن المسبار سوف يصل للكوكب الأحمر يوم التاسع من فبراير المقبل.

ونشر حاكم دبي، تغريدة عبر تويتر، اليوم الخميس تتضمن صورة لكوكب المريخ صورها مسبار الأمل.

وكانت الإمارات أطلقت بنجاح "مسبار الأمل"، فجر 20 يوليو الماضي، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك من مركز تانيجاشيما للفضاء في اليابان، لتكون أول مهمة فضائية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية.