أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

الإمارات: رصدنا حالات محدودة لإصابات بالسلالة الجديدة

05:55 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الإمارات: رصدنا حالات محدودة لإصابات بالسلالة الجديدة

الإمارات

وكالات

أعلنت الإمارات، مساء الثلاثاء، عن رصد حالات محدودة من السلالة المتحورة الجديدة لكورونا، جاءت من الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الإمارات سجلت حتى اليوم نحو 204,369 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 181,400 حالة، ووصل عدد حالات الوفاة إلى 662 شخصًا.

أشارت الوكالة الرسمية للدولة، إلى أنه بلغ عدد المشاركين في تجارب اللقاح 31 ألف متطوع.

الإمارات إصابات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

محكمة روسية تقضي بسجن مسؤولة سابقة بتهمة التجسس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 133900

    عدد المصابين

  • 110436

    عدد المتعافين

  • 7466

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئيس يجتمع مع المجموعة الاقتصادية.. وتوجيه للحكومة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا