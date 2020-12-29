الإمارات: رصدنا حالات محدودة لإصابات بالسلالة الجديدة

وكالات

أعلنت الإمارات، مساء الثلاثاء، عن رصد حالات محدودة من السلالة المتحورة الجديدة لكورونا، جاءت من الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الإمارات سجلت حتى اليوم نحو 204,369 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 181,400 حالة، ووصل عدد حالات الوفاة إلى 662 شخصًا.

أشارت الوكالة الرسمية للدولة، إلى أنه بلغ عدد المشاركين في تجارب اللقاح 31 ألف متطوع.