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بايدن: إدارة ترامب لم تساعدنا لتسهيل المرحلة الانتقالية وسنعيد النظر في سياساته

11:16 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
بايدن: إدارة ترامب لم تساعدنا لتسهيل المرحلة الانتقالية وسنعيد النظر في سياساته

جو بايدن

وكالات
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إننا إدارة ترامب لم تساعدنا بما فيه الكفاية لتسهيل المرحلة الانتقالية.
وتابع بايدن في كلمة له مساء الاثنين، أن فريقه عمل في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن إدارته تدرك حجم التحديات التي عليها مواجهتها بعد سنوات من التراجع، مؤكدًا أنها ستعمل على إعادة النظر في السياسات التي انتهجها ترامب.
وقال بايدن إن الهجوم الإلكتروني يشكل تحديًا للأمن القومي الأمريكي، في إشارة إلى الاختراق الكبير الذي تعرضت له وكالات أمريكية عدة بينهم وزارة الخزانة وإدارة الأمن القومي الأمريكي وبعض أقسام البنتاجون.
وأكد على ضرورة الجاهزية للتصدي لأي هجوم إلكتروني مستقبلاً، كما أكد على ضرورة تحديث الأولويات الدفاعية لمواجهة التحديات الجديدة.
وعن ميزانية الدفاع التي رفضها ترامب باستخدام "الفيتو" قال بايدن: "نحن بحاجة للمصادقة على ميزانية الدفاع لمواجهة التحديات الأمنية".

جو بايدن أمريكا فيروس كورونا

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