بايدن: تعلمنا من 2020 مسؤولية عدم الاستعداد لمواجهة الأوبئة
وكالات
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إننا تعلمنا في العام ٢٠٢٠، مسؤولية عدم الاستعداد لمواجهة الأوبئة.
وتابع بايدن في كلمة له مساء الاثنين، أن فريقه عمل في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا.
ووجه الشكر لرجال إنفاذ القانون في ولاية ناشفيل، لحماية الإمريكيين بعد حادث الانفجار الذي وقع الجمعة الماضية، في المدينة.
وأكد بايدن، على ضرورة التعاون والعمل مع المجتمع الدولي لتأمين المصالح المشتركة.
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