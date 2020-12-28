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البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 48ر7 مليون والوفيات 191 ألفا و139

03:13 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 48ر7 مليون والوفيات 191 ألفا و139

أرشيفية

ساو باولو- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 48ر7 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 بتوقيت ساو باولو اليوم الاثنين، وفقا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 191 ألفا و139 حالة وفاة. وتعافى 68ر6 مليون شخص من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وقد مر الآن 43 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

ساو باولو البرازيل فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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