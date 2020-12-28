البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 48ر7 مليون والوفيات 191 ألفا و139
ساو باولو- (د ب أ):
وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 48ر7 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 بتوقيت ساو باولو اليوم الاثنين، وفقا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 191 ألفا و139 حالة وفاة. وتعافى 68ر6 مليون شخص من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.
وقد مر الآن 43 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
132541
عدد المصابين
-
110015
عدد المتعافين
-
7405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
81070218
عدد المصابين
-
57198975
عدد المتعافين
-
1770625
عدد الوفيات
إعلان