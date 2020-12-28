أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الـ 41 في الرياض
الكويت- (أ ش أ):
استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واطلع أمير الكويت- خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، بقصر السيف- على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية، والمقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير المقبل.
حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ووكيل الديوان الاميري ومدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.
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