أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب الوافدين من معظم أنحاء العالم للسيطرة على سلالة كورونا الجديدة

08:10 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب الوافدين من معظم أنحاء العالم للسيطرة على سلالة كورونا الجديدة

أرشيفية

طوكيو - (أ ش أ):
أعلنت اليابان، اليوم الاثنين، تعليق دخول الرعايا الأجانب غير المقيمين إلى البلاد والذين يصلون من معظم أنحاء العالم حتى نهاية يناير المقبل، وذلك في إطار جهودها لمنع انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا والذي يحتمل أن تكون أكثر قابلية للعدوى.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر أن تلزم الحكومة أيضًا المواطنين اليابانيين والمقيمين الأجانب القادمين من الدول والأقاليم التي تم تأكيد الإصابات بالسلالة الجديدة فيها تقديم نتائج اختبار الفيروس السلبية في غضون 72 ساعة من المغادرة والخضوع للاختبارات عند الوصول اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى نهاية يناير.
جدير بالذكر أن رجال الأعمال والطلاب من 10 دول آسيوية مثل البر الرئيسي للصين وكوريا الجنوبية وتايوان لن يتأثروا بالإجراء الأخير الذي اتخذته اليابان.
وأكدت أكثر من 20 دولة تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

هذا المحتوى من

اليابان فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 80.7 مليون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 132541

    عدد المصابين

  • 110015

    عدد المتعافين

  • 7405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81070218

    عدد المصابين

  • 57198975

    عدد المتعافين

  • 1770625

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"تعبانة جدا وتتنفس بصعوبة".. تطورات حالة يسرا الصحية بعد إصابتها بكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا