مصر تعزى باكستان فى ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية
القاهرة- (أ ش أ):
أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها لجمهورية باكستان، حكومة وشعبًا، في ضحايا حادث تحطم مروحية عسكرية أمس، مما أسفر عن وفاة أربعة عسكريين باكستانيين.
وأكدت مصر - في بيان صحفي للخارجية اليوم الأحد - وقوفها مع جمهورية باكستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، معبرة عن بالغ التعازي والمواساة لذوي الضحايا والجيش الباكستاني.
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