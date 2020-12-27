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ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الجليدي في طهران إلى 8 قتلى و13 مفقودًا

12:13 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الجليدي في طهران إلى 8 قتلى و13 مفقودًا

ارشيفية

إيران - (أ ش أ)

أعلن المدير العام لإدارة الأزمات في العاصمة الايرانية طهران، مساء أمس السبت، العثور على جثث 8 من متسلقي الجبال قتلوا جراء انهيار جليدي وقع أمس في مرتفعات طهران ولا يزال مصير 13 شخصًا مجهولاً.

وأشار منصور دورهاتي، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة طهران - في تصريح لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية - إلى وجود 20 فريق إغاثة و100 من رجال الإغاثة.

واضاف أن عمليات البحث عن مفقودين في مرتفعات طهران، لا تزال قائمة بواسطة فريق الإنقاذ والإغاثة بجمعية الهلال الاحمر الايرانية.

وتابع إن هناك مروحية تعمل الى جانب فرق الانقاذ وقد قامت بـ 9 طلعات جوية .

وأعلن أمس عن اختفاء عدد من متسلقي الجبال في مرتفعات العاصمة طهران اثر انهيار ثلجي حدث هناك.

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الانهيار الجليدي في طهران طهران إيران

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