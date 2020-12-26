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العاهل السعودي يكلف بتوجيه دعوة لقادة دول التعاون الخليجي لحضور القمة 41

06:51 م السبت 26 ديسمبر 2020
العاهل السعودي يكلف بتوجيه دعوة لقادة دول التعاون الخليجي لحضور القمة 41

الملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات:

كلف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمين عام مجلس التعاون الخليجي بتوجيه دعوة إلى قادة دول المجلس لحضور القمة الخليجية الـ41، والتي ستنعقد في الرياض في 5 يناير المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، في بيان اليوم السبت، أن الملك سلمان قد كلف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات إلى القادة المشاركين في أعمال الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الملك سلمان قادة دول التعاون الخليجي القمة الخليجية الرياض

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