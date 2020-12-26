فيروس كورونا: أمل جديد لحماية من لا يستطيع أخذ اللقاح
لندن- (بي بي سي):
طور علماء في بريطانيا دواء تجريبيا يأملون في أن يوفر حماية طارئة لمواجهة كوفيد-19. وصمم العلاج باستخدام الأجسام المضادة حتى يعطى للأشخاص الذين تعرضوا للفيروس ولا يستطيعون أخذ اللقاح.
ويواجه الملايين في انجلترا أقصى درجات الحماية من وباء كورونا بعد اكتشاف سلسلة جديدة شديدة العدوى في مناطق في بريطانيا.
واكتشفت في فرنسا أول حالة إصابة بالنوع الجديد لمسافر قادم من بريطانيا. وسجل لبنان إصابة واحدة بالسلالة الجديدة.
وتبدأ أوروبا غدا حملة تطعيم تشمل دول الاتحاد الأوروبي جميعا. وبدأت السبت الدول الـ27 في توزيع اللقاح.
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