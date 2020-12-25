الشرطة الأمريكية: انفجار ناشفيل يبدو أنه ناتج عن قنبلة كبيرة

وكالات:

قالت الشرطة الأمريكية، إن الانفجار الذي وقع في مدينة ناشفيل بولاية تنسي، ناجم عن قنبلة كبيرة.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، أنها تلقت بلاغا بوجود جسم مشبوه بحافلة في المدينة، وانفجرت عند معاينتها.

وكانت الشرطة أكدت أن الانفجار الذي هز المدينة صباح اليوم، كان متعمدا.

وكان انفجار قوي هز مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، في ساعات باكرة من اليوم الجمعة.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن حافلة (منزل متنقل) متروكة في وسط المدينة انفجرت في الساعة الـ6:30 من صباح اليوم، ما ألحق ضررا بعدد من المباني في الحي.

وأشار المكتب إلى أن فرقه التي هرعت إلى موقع الحادث تقيم حاليا حجم الأضرار الناجمة عنه، ولم ترد تقارير عن إصابات حتى الآن، وليس هناك شبهات بأن الحادث بفعل فاعل.