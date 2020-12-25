روسيا تلزم القادمين من بريطانيا بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما
موسكو - أ ش أ
أعلنت الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، اليوم الجمعة، أنه يتعين على القادمين من بريطانيا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وذكرت الهيئة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، "أن الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة البريطانية وأيرلندا الشمالية إلى أراضي روسيا الاتحادية (باستثناء أفراد طاقم الطائرات) يتعين عليهم الالتزام بنظام العزل لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول".
كانت السلطات الروسية قررت، الثلاثاء الماضي، إيقاف الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوع بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في هذا البلد.
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