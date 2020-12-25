فرنسا تصر على الفحص الشامل للبضائع البريطانية في المستقبل
باريس - (د ب أ):
أعلن الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمينت بون، أن البلاد تعتزم إجراء فحوصات شاملة للبضائع البريطانية بدءا من العام المقبل.
وقال بون لقناة يوروب 1: "يتعين ان نفحص البضائع البريطانية الواردة".
وأضاف أن جميع اللوائح المعمول بها يجب أن تطبق على المنتجات الغذائية أو الصناعية.
وعينت الحكومة الفرنسية 1300 شخص لضمان تنفيذ الضوابط.
توصلت لندن وبروكسل لاتفاق تجاري في اللحظة الأخيرة أمس الخميس ليحكم العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل أيام فقط من انتهاء الفترة الانتقالية التي تلت المغادرة الرسمية للبلاد من التكتل في نهاية يناير الماضي.
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