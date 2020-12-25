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مصادر حكومية كويتية: عودة المعلمين العالقين إلى الكويت بتأشيرات جديدة

09:31 ص الجمعة 25 ديسمبر 2020
مصادر حكومية كويتية: عودة المعلمين العالقين إلى الكويت بتأشيرات جديدة

مطار الكويت الدولي

الكويت- (أ ش أ):

قالت مصادر حكومية كويتية رفيعة، إن وزارة التربية أيدت عودة المعلمين العالقين الذين انتهت إقاماتهم أثناء تواجدهم في الخارج، إلى الكويت مرة أخرى وذلك عن طريق إصدار تأشيرات دخول جديدة.

وأوضحت المصادر - في تصريح لجريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة - أن إصدار تأشيرات دخول جديدة للمعلمين العالقين الذين انتهت إقاماتهم خارج البلاد، يمثل الحل القانوني الأمثل؛ لوجود عقبة قانونية تمنع تجديد إقامات منتهية لأشخاص أثناء تواجدهم خارج البلاد.

وأضافت أن إصدار التأشيرات سيشمل المعلمين الذين تحتاجهم وزارة التربية في بعض التخصصات؛ حيث ستتم مخاطبة هؤلاء المعلمين للعودة الى الكويت، بحسب الإجراءات المعمول بها.

وأشارت إلى أن إصدار تأشيرات دخول للمعلمين العالقين، يشمل المعلمين المتواجدين في بعض الدول، الى جانب المعلمين في الدول المحظورة، لافتة إلى أن وزارة التربية الكويتية لا تملك تجديد إقامة أي معلم (أونلاين) بعد انتهاء إقامته وهو خارج البلاد، تنفيذا لقانون معمول به في الكويت.

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