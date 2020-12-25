مصادر حكومية كويتية: عودة المعلمين العالقين إلى الكويت بتأشيرات جديدة
الكويت- (أ ش أ):
قالت مصادر حكومية كويتية رفيعة، إن وزارة التربية أيدت عودة المعلمين العالقين الذين انتهت إقاماتهم أثناء تواجدهم في الخارج، إلى الكويت مرة أخرى وذلك عن طريق إصدار تأشيرات دخول جديدة.
وأوضحت المصادر - في تصريح لجريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة - أن إصدار تأشيرات دخول جديدة للمعلمين العالقين الذين انتهت إقاماتهم خارج البلاد، يمثل الحل القانوني الأمثل؛ لوجود عقبة قانونية تمنع تجديد إقامات منتهية لأشخاص أثناء تواجدهم خارج البلاد.
وأضافت أن إصدار التأشيرات سيشمل المعلمين الذين تحتاجهم وزارة التربية في بعض التخصصات؛ حيث ستتم مخاطبة هؤلاء المعلمين للعودة الى الكويت، بحسب الإجراءات المعمول بها.
وأشارت إلى أن إصدار تأشيرات دخول للمعلمين العالقين، يشمل المعلمين المتواجدين في بعض الدول، الى جانب المعلمين في الدول المحظورة، لافتة إلى أن وزارة التربية الكويتية لا تملك تجديد إقامة أي معلم (أونلاين) بعد انتهاء إقامته وهو خارج البلاد، تنفيذا لقانون معمول به في الكويت.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الولايات المتحدة تطالب القادمين من بريطانيا بإجراء اختبار "كورونا" قبل المغادرة بـ 72 ساعة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
127972
عدد المصابين
-
107961
عدد المتعافين
-
7209
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
78949750
عدد المصابين
-
55498063
عدد المتعافين
-
1735168
عدد الوفيات
إعلان