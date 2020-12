ترامب: إيران ستتحمل مسؤولية مقتل أي أمريكي في العراق وعليها التفكير مليًا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، إن السفارة الأمريكية في بغداد، تعرضت الأحد الماضي لهجوم بعدة صواريخ، بينهم ثلاثة لم تنفجر وتساءل خمن من أين أتوا؟ مضيفًا "من إيران".

وكتب ترامب تغريدة عبر تويتر قائلاً: "نسمع أحدايث عن هجامات جديدة ضد الأمريكيين في العراق"، مضيفًا: "سأحمل إيران المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي وعليها أن تفكر مليًا".

ونشر ترامب صورو تظهر ٣ صواريخ لم تنفجر، زعم أنهم ضمن الهجمة الصاروخية التي استهدفت السفارة في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

Our embassy in Baghdad got hit Sunday by several rockets. Three rockets failed to launch. Guess where they were from: IRAN. Now we hear chatter of additional attacks against Americans in Iraq... pic.twitter.com/0OCL6IFp5M

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020