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مراكز السيطرة على الأمراض: أكثر من مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في الولايات المتحدة

11:36 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
مراكز السيطرة على الأمراض: أكثر من مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في الولايات المتحدة

لقاح كورونا

وكالات
أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، أن أكثر من مليون شخص في البلاد، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "فايزر/بيوتنك"، حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.
وبدأت الولايات المتحدة، في أكبر حملة تطعيم في تاريخ البلاد، ضد وباء كورونا، الأسبوع الماضي.
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 18 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 324 ألف حالة وفاة حتى الأربعاء، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز .

لقاح كورونا الولايات المتحدة

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