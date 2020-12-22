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روسيا تفرض عقوبات ضد ألمانيا على خلفية واقعة نافالني

02:39 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
روسيا تفرض عقوبات ضد ألمانيا على خلفية واقعة نافالني

وزارة الخارجية الألمانية

برلين- (د ب أ):

ذكرت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن روسيا فرضت حظر سفر على ممثلي أجهزة الحكومة الألمانية على خلفية واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وبحسب الخارجية الألمانية، تم إخطار القائمة بالأعمال التجارية في السفارة الألمانية في موسكو، بيأته جرزيسكي، بذلك اليوم خلال محادثة بمقر الخارجية الروسية.

ويأتي ذلك كرد فعل من الجانب الروسي على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو على خلفية واقعة نافالني.

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