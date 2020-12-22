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تركيا تمدد مهام قواتها في ليبيا

01:24 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
تركيا تمدد مهام قواتها في ليبيا

البرلمان التركي

وكالات:

يصادق البرلمان التركي الثلاثاء، على مذكرة قدمتها الرئاسة في 12 ديسمبر الجاري لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا وأفغانستان، لمدة 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 يناير 2021، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

ووفق الأناضول فإن "المذكرة الرئاسية تشير إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد".

وأضافت الوكالة أن "ليبيا وتركيا وقعتا في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية"، مشيرة إلى أنه تنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا حكومة السراج في مواجهة البرلمان والجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

البرلمان التركي ليبيا القوات التركية أفغانستان

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