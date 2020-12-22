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الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 18 مليون إصابة بكوفيد-10

10:42 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 18 مليون إصابة بكوفيد-10

طوابير من السيارات في مركز لفحوص كوفيد-19 في ويلم

واشنطن- (أ ف ب):

تجاوز عدد الذين أصيبوا بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة الـ18 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 319 ألفاً، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز يوم الاثنين.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع جائحة كوفيد-19 أنّ الولايات المتحدة، البلد الأول في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجّل لغاية مساء الإثنين 18.017.500 إصابة بكوفيد-19 من بينها 319.270 حالة وفاة.

أما عن الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات التي سجّلت في الولايات المتّحدة بين الساعة 20:30 من مساء الأحد والساعة 20:30 من مساء الاثنين (01:30 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) فقد بلغت 190.972 إصابة جديدة بالفيروس و1.658 وفاة ناجمة عن الوباء.

ويأتي تخطّي الولايات المتّحدة هذه العتبة بعد أسبوع على انطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق في هذا البلد ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الجاري.

كما يُواصل عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع. وهناك حاليًا أكثر من 115 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدّثها باستمرار وزارة الصحة الأميركية.

وفي سبيل تعزيز ثقة الأمريكيين باللقاح تلقّى الرئيس المنتخب جو بايدن (78 عاماً) الإثنين مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك المضادّ لكوفيد-19.

وقال بايدن بعيد تلقّيه الحقنة "أقوم بذلك لأظهر للناس أنّ عليهم أن يكونوا مستعدّين لتلقّي اللّقاح حين يصبح متوافراً. لا داعي للقلق".

وكان مايك بنس، نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تلقّى الجمعة اللّقاح المضادّ لكوفيد-19، ومثله فعل العديد من المسؤولين في الكونغرس.

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