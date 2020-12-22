أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

الصين تطلق بنجاح صاروخا جديدا من طراز "لونج مارش 8" إلى الفضاء

08:18 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الصين تطلق بنجاح صاروخا جديدا من طراز "لونج مارش 8" إلى الفضاء

لونج مارش 8

بكين - (د ب أ):
أطلقت الصين بنجاح صاروخا جديدا من طراز "لونج مارش 8" إلى الفضاء لأول مرة اليوم الثلاثاء.

وانطلق الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 50 مترا من مركز "وينتشانج سبيس سنتر" في جزيرة هاينان جنوبي الصين، ويحمل عدة أقمار اصطناعية أصغر حجما ليتم إطلاقها في الفضاء.

يشار إلى أن الصاروخ "لونج مارش 8" لديه قدرة على حمل ما يتراوح بين 8ر2 و 5 أطنان، اعتمادا على المدار الذي يستهدفه.

وبعد وقت قصير من الإطلاق، أعلن مركز التحكم أن الرحلة تسير بشكل طبيعي وأن المحاولة الأولى للإقلاع كانت "ناجحة تماما"، بحسب التلفزيون الحكومي. وتم وضع خمسة أقمار اصطناعية صغيرة في مداراتها المخطط لها بدقة.

صاروخ لونج مارش 8 الصين بكين

الخبر التالى:

يقوض الاتفاق.. "خارجية الإمارات": الإعلام القطري ظاهرة غريبة وصعبة التفسير

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار لـ5 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا