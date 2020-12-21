السفارة المصرية في بكين تنظم اجتماعًا افتراضيًا حول سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):

نظمت السفارة المصرية في بكين، اليوم الإثنين، اجتماعًا افتراضيًا بين الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة برئاسة السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والجانب الصيني برئاسة السفير "دينج لي" مساعد وزير الخارجية الصيني.

وذكرت وزارة الخارجية -في بيان- أن الجانب المصري قام باستعراض مستجدات المفاوضات وإبراز الجهود التي تبذلها مصر في هذا الملف الحيوي على مدار عقد كامل بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).