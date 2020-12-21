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السفارة المصرية في بكين تنظم اجتماعًا افتراضيًا حول سد النهضة

11:13 م الإثنين 21 ديسمبر 2020
السفارة المصرية في بكين تنظم اجتماعًا افتراضيًا حول سد النهضة

سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ):
نظمت السفارة المصرية في بكين، اليوم الإثنين، اجتماعًا افتراضيًا بين الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة برئاسة السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والجانب الصيني برئاسة السفير "دينج لي" مساعد وزير الخارجية الصيني.
وذكرت وزارة الخارجية -في بيان- أن الجانب المصري قام باستعراض مستجدات المفاوضات وإبراز الجهود التي تبذلها مصر في هذا الملف الحيوي على مدار عقد كامل بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

هذا المحتوى من

Asha
سد النهضة السفارة المصرية في بكين دينج لي

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